شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخطف 3 نقاط من شبين فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق غزل المحلة في حصد 3 نقاط مهمة بالفوز علي فريق جمهورية شبين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الاولي من دوري المحترفين والتي أقيمت علي ملعب شبين وسط حضور جماهيري مكثف من الناديين.

انتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف احرزه يوسف بيبو في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وجحاءت احداث الشوط الثاني هادئة في ظل الالتزام الدفاعي لفريق المحلة، وسط محاولات مكثفة من فريق جمهورية شبين لادراك التعادل ، ولكن تنتهي المباراة بفوز المحلة بهدف نظيف.