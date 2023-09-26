شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مشترك للكاراتيه مع تشيلى وروسيا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقام الاتحاد المصرى للكاراتيه معسكر تدريبى دولى مشترك مع المنتخب الشيلى وعدد من لاعبى روسيا وذلك بأحد الدارات بالقاهرة

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حنى 30 سبتمبر الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم التى تقام الشهر المقبل بالمجر

ويتواجد فى المعسكر عبد الفتاح النجار المديير الفنى لمنتخب الكبار وهانى قشطة مدرب منتخب السيدات ، و أحمد جمال مدرب منتخب تشيلى بالإضافة إلى نيكولاى مدرب روسيا.



الكاراتيه



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عقد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، جلسة مع لاعبى منتخب كوميتيه "رجال"، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم للكبار المحدد إقامتها بالمجر نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وطلب الدهراوى من اللاعبين بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف لمصر، مشيراً إلى ثقته فى أبطال المنتخب وأدائهم المتميز وقدرتهم على حصد العديد من الميداليات المختلفة سواء ذهب أو فضة أو برونز.