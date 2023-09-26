شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الوطن لليوم السابع: "لم يتبرع أى مرشح بجنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، حقيقة تبرع أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، بمبلغ مالى من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الكروي الأول.

تابع المدير المالي في تصريحاته لليوم السابع، إنه المسئول الأول عن كافة الأمور المالية الخاصة بنادى الزمالك، ولم يتلقى أي تبرعات من أي مرشح لصالح اللاعبين الأجانب في الفريق الكروى الأول.

أضاف الوطن، إنه إذا تم سداد مستحقات اللاعبين الأجانب فإن الأموال التي صرفت من خزينة النادى، وليست تبرعات مثلما يدعى البعض، لافتًا إلى إن تلك التبرعات يكون لها مستندات وأوراق تثبها وليست مجرد أحاديث على السوشيال ميديا.

وكان البعض تحدث عن تبرع أحد المرشحين فى الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل، بمبلغ مالى من أجل سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الأجانب فى صفوف الفريق الكروى الأول.