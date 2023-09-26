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دوري نايل.. الداخلية يتقدم بهدف نظيف على مودرن فيوتشر في الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الداخلية في التقدم علي نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق ألان كيمبادي في الدقيقة 40 ، في المباراة التي تجمع الفريقين  باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .

 

 

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

 

محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

 

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي..

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

 

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.

 

خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.

 

خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.

 

 

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فاركو بهدفين نظيفين متساويا مع الوصيف بلدية المحلة.

 

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على إنبى بهدف نظيف.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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