شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. الداخلية يتقدم بهدف نظيف على مودرن فيوتشر في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الداخلية في التقدم علي نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق ألان كيمبادي في الدقيقة 40 ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.

خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.

خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.