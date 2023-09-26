شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. الداخلية يتقدم بهدف نظيف على مودرن فيوتشر في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الداخلية في التقدم علي نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق ألان كيمبادي في الدقيقة 40 ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.
فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.
خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.
خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.
ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فاركو بهدفين نظيفين متساويا مع الوصيف بلدية المحلة.
ويحتل فريق الداخلية المركز السادس في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على إنبى بهدف نظيف.
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