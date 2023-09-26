شكرا لقرائتكم خبر عن «مجرد دعابة».. ميدو يرد على انتقادات حظ الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على الانتقادات التي وجهت إليه بشأن تصريحه السابق بأن الأهلي فريق محظوظ أمام جميع منافسيه.

وأكد أنه يجب على اتحاد جدة الحذر من الإصابات، وعلى اللاعبين قراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً لاستخدام الدجل والشعوذة والسحر.

وأوضح ميدو، في تصريحات إذاعية أن هذا التعليق عن حظ الأهلي لم يكن بشكل جاد؛ بل كان على سبيل الدعابة والسخرية، قائلاً: «بعض الجماهير تعرفني جيداً، وتعلم بأني لا أقصد ذلك؛ بل كنت أداعبهم فقط».

وأضاف: «الأهلي ناد كبير، والحديث عن الحظ كان مجرد تعليق ساخر في الاستوديو وقتها ليس أكثر».

ومن المقرر أن تستضيف السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي للمونديال حال تخطي الأخير عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند مساء 15 ديسمبر المقبل.