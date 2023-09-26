شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .

ويواجه كولر موقف شديد الصعوبة علي صعيد هجوم الاهلي في مباراة سان جورج بسبب إصابة صلاح محسن وعدم قيد الفرنسي انتوني موديست .

ويترقب الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى خضع لها صلاح محسن لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة الودية التى أقامها الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بين العناصر البديلة وبعض عناصر الشباب بملعب التتش أمس ، الأثنين.

وتعرض صلاح محسن للإصابة في المباراة الودية أمس في العضلة الخلفية وستحدد الأشعة حجم اصابة مهاجم الاهلي وموقفه من التدريبات المقبلة.

ويواصل الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الاهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقرر لها مساء الجمعة المقبل، بسبب عدم القيد.

يأتي غياب أنتوني موديست بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الأثيوبى باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم الجمعة القادم.