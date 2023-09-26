غوارديولا يلجم حماس فودن بشأن رباعية تاريخية لمانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن: أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء ان التفكير في الألقاب في وقت مبكر جداً من الموسم هو "خطأ كبير"، وذلك عقب تصريح جناحه فيل فودن بشأن تعطش فريقه لتحقيق رباعية فريدة من نوعها.

وكان سيتي حقق ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي حين جمع ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي فودن (23 عاماً) إن "سيتيزنس" يستهدف تكرار الثلاثية أو حتى تحقيق رباعية من خلال إضافة كأس رابطة الأندية الانكليزي المحترفة هذا الموسم.

واستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه في بريميرليغ بفوزه في مبارياته الست الاولى ليتصدر بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، في حين حقق فوزه الاوّل القاري على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

ورغم هذه النتائج المدوية، إلا أن غوارديولا لجم حماس فودن، في حين يستعد فريقه لرحلة صعبة إلى نيوكاسل في الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الأربعاء.

"فيل صغير السن"

وعندما سُئل مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق في المؤتمر الصحافي عشية اللقاء المنتظر عن تصريح فودن الحماسي، قال "فيل صغير السن".

وتابع "سوف يفهم ذلك مع مرور الوقت. من الجيّد أن يكون لديك هذه الطموحات ولكني دائما أقول للاعبين: +الطموح هو المباراة التالية+".

وأضاف "لذلك ربما في نيسان/أبريل أو ايار/مايو إذا كنا لا نزال ننافس في جميع المسابقات، فيمكننا البدء في التفكير في الأمر ولكن الآن في نهاية أيلول/سبتمبر، التفكير في الألقاب يُعدّ خطأً كبيرا"، مشددا على ان اذا كان فودن "يعتقد ذلك، فلن أكون الشخص الذي يسمح له بالتفكير بخلاف ذلك".

وألمح غوارديولا إلى أنه قد يقوم بإجراء تغييرات شاملة في مباراة نيوكاسل، في ظل الإصابات الكثيرة في صفوف فريقه، في حين أكد مدرب الأخير إيدي هاو أننا "سنرى سيتي الأفضل الأربعاء".