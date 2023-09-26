شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح بطل كأس الاتحاد لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تصوير: محمد شعلان

توج فريق البطائح بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للموسم 2023-2024، وهي أولى بطولات اللعبة في الموسم الجديد، وذلك بعد فوزه على فريق دبا الحصن بنتيجة 2-1 في مباراة مسك الختام التي جمعت بين الفريقين على ملعب صالة نادي مليحة.

سجل للبطائح عبدالقادر الحاج هدف السبق وأدرك وليد محمد التعادل للحصن لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، وفي الشوط الثاني نجح راشد عبيد في تسجيل هدف الترجيح من تمريرة عبدالله الفلاسي.

وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن، وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن.