شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية ثقيلة للإمارات في «آسياد هانغجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإمارات الأولى عربياً في الترتيب العام للميداليات

الرجبي يحصل على المركز الخامس بعد الفوز الكبير على تايبيه

«أبيض السلة» يخسر مباراته الافتتاحية أمام وصيف النسخة الماضية

هانغجو: أحمد جمال الدين

نجح منتخب الإمارات الوطني للجودو في رفع غلة ميداليات وفدنا المشارك في دورة الألعاب الآسيوية ال19 بهانغجو الصينية، إلى 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات.

وواصل منتخب الجودو عروضه المشرفة في اليوم الختامي من منافسات اللعبة في «الآسياد» بعدما نال ذهبية وبرونزيتين.

وفاز عمر ماجومدوماروف بالذهبية الإماراتية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كغم، وهو الوزن الأعلى، عقب تغلبه على رحيموف تيمور لاعب طاجيكستان، في حين حصد جريجوري أرام لاعب منتخبنا الميدالية البرونزية عقب فوزه في وزن تحت 90 كغم وتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي هان جيوب، وأضاف ظافر كوسوفو الميدالية البرونزية بوزن تحت 100 كغم عقب تغلبه على نظيره الياباني فيليب آرون وولف.

وارتفع حصاد الإمارات إلى 5 ميداليات، لتحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدورة، والأولى عربياً.

إشادة بالإنجاز

وأشاد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو بالإنجاز كأول ذهبية لرياضة الإمارات في الدورة، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركات التي تصب في الإعداد لبطولة أبوظبي العالمية وزيادة رصيد نقاط المنتخب للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأشاد التميمي بمتابعة واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، والحرص على التواصل بصفة مستمرة مع جميع اللاعبين والطاقم الإداري والفني والاطمئنان على سير التدريبات، سواء خلال الدورة أو في الفترة التي سبقتها بجميع المعسكرات على الصعد كافة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في الوصول إلى هذه الإنجازات والنجاحات المشرفة.

خسارة السلة

وخسر منتخبنا الوطني لكرة السلة في مستهل مشواره أمام منتخب إيران وصيف النسخة الماضية من الألعاب في جاكرتا 2018، بنتيجة 81 – 57.

ويواجه منتخبنا نظيره الكازاخستاني في المباراة الثانية التي تقام الخميس، حيث يسعى المنتخبان للإبقاء على آمال التأهل إلى الدور ربع النهائي، لاسيما بعد خسارة منتخب كازاخستان أمام المنتخب السعودي 62-86.

وأكد جاسم المازمي لاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة أن «الأبيض» قدم مستوى جيداً في مباراته الأولى رغم الخسارة، وقال: يضم منتخبنا الوطني مجموعة من اللاعبين الشباب، وبالرغم من ذلك نجحنا في مقارعة المنتخب الإيراني أحد أفضل منتخبات القارة، والذي تمكن من حسم المباراة بشكل واضح في الشوط الثالث بفضل عامل الخبرة، ولا ننسى أنه قادم من مشاركة في كأس العالم، وأشكر زملائي على الأداء القوي الذي ظهروا عليه، وسنحاول تقديم مستويات أقوى في المباراة المقبلة.

الملاكمة والشطرنج

وفي المنافسات الأخرى، خسر نواف الزحمي ملاكم منتخبنا الوطني أمام نظيره الباكستاني محمد قاسم ضمن منافسات وزن 57 كغم بدور ال32، كما خسر محمد الحفيتي من نظيره محمد إبرور يدينوف من طاجيكستان بدور ال16 بمسابقة وزن فوق ال90 كغم.

وخاض ثنائي منتخبنا الوطني للشطرنج وافية المعمري وروضة السركال منافسات 7 جولات من أصل 9 في مسابقة فردي الشطرنج التي تختتم اليوم الأربعاء، إذ تنافس كلاهما أمس في الجولات الخامسة والسادسة والسابعة وخسرت وافية المعمري في الجولة الخامسة من نظيرتها المنغولية تورمنه مونخزول بنتيجة (1-0)، وفازت على الكورية الجنوبية جيون بذات النتيجة في الجولة السادسة، لتختتم الجولة السابعة بخسارة من نظيرتها فام لو من فيتنام، فيما فازت روضة السركال في الجولتين الخامسة والسادسة بنتيجة (1-0) على كل من الفلبينية سان دييغو ماري والأوزبكية ياكوبايفا نيلوفار على الترتيب، قبل أن تخسر في الجولة السابعة بذات النتيجة من منافستها فيغ يونيس من هونج كونج.

وأكدت هند محمد النعيمي إدارية منتخبنا الوطني للشطرنج أن مشاركة اللاعبات ال5 في دورة الألعاب الآسيوية بهانغجو فرصة كبيرة للاستفادة والصقل وتعزيز المهارات في ظل وجود نخبة اللاعبات الآسيويات، مشيرة إلى أن اللاعبة عنود عيسى تعتبر من أصغر اللاعبات المشاركات في الحدث، إذ تبلغ من العمر 12 عاماً، وتعتبر من أبرز اللاعبات الناشئات والموهوبات على مستوى الدولة، وحائزة المركز الثاني في بطولة الإمارات للسيدات لعام 2023.

وأشارت إلى أن فارق المستوى بين المنافسات العربية والآسيوية كبير للغاية، لاسيما وأن الدول الآسيوية تعد من بين الأبرز عالمياً في اللعبة، وهي تمتلك العديد من أبطال العالم في اللعبة.

ترويض ورياضة إلكترونية

أنهى منتخبنا الوطني للفروسية مسابقة الترويض للفرق بالمركز الثامن بنتيجة 189.824 نقطة من خلال مشاركة الرباعي محمد السركال، وعلي الجهوري، وبيانكا سكويتز، وناتالي لانكيستير.

وأشار علي الجهوري فارس منتخبنا الوطني إلى أن هذا الموسم هو الأول بالنسبة له الذي يتنافس فيه على مستوى الترويض، وأضاف: كان هدفي الوحيد هو بذل قصارى جهدي والظهور بصورة مشرفة لدولة الإمارات.

وفاز منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية على منتخب تايبيه في لعبة الأساطير بنتيجة 1 – 0، كما فاز بذات النتيجة على نظيره المالديفي، وفي مسابقة «ستريت فايتر» فاز محمد البناء على نارزيف عزام من طاجيكستان بنتيجة 2-0، قبل أن يخسر بذات النتيجة من البحريني أحمد عبد العزيز والياباني هاياشي كينيريو، كما فاز راشد العوضي في نفس اللعبة على التايلاندي هومتشوين بنتيجة 2-1، وخسر في الأخرى من الماليزي جيري تشيونغ بنتيجة (2-0).

وخرج ثنائي منتخبنا الوطني للمبارزة من منافسات فردي الإيبيه عقب خسارة محمد المازمي في دور ال32، فيما خرج خليفة الزرعوني من منافسات دور المجموعات.

وفي ختام منافسات الآسياد للرجبي، سيطر المنتخب الإماراتي في مباراته ضد منتخب تايبيه على مجريات المباراة، لتنتهي بفوز كبير للإمارات بنتيجة 42 – 0، محققاً المركز الخامس.

وعبّر سعود بالشالات، عضو مجلس الإدارة، عن فخره وامتنانه لأداء المنتخب، مشيداً بأداء اللاعبين والجهازين الفني والإداري. وأضاف: «كنا نأمل في تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية بناءً على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون. نشكر الجميع على جهودهم ودعمهم الكبير، بما في ذلك اللجنة الأولمبية التي ساندتنا بشكل مستمر».

وتابع: «هذا الأداء المميز يأتي في إطار استعدادات منتخب الإمارات للمرحلة الثانية من كأس آسيا المقرر إقامتها في بانكوك، حيث سيواجه المنتخب أقوى منتخبات الرجبي في القارة، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأداء الرائع من الثقة والزخم لمنتخب الإمارات في هذا الحدث الكبير، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون البطولة المؤهلة في اليابان هدفاً رئيسياً للمنتخب، حيث سيتم تحديد من يمثل القارة الآسيوية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وأنهى سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني منافسات اليوم الأول بمسابقة الأسكيت برصيد 67 نقطة، إذ خاض الرامي 3 جولات من أصل 5 ويتبقى له جولتان الأربعاء، كما أنهى كل من عبدالله إبراهيم وياسمين تهلك من رماة منتخبنا الوطني مسابقة البندقية الهوائية (مختلط) لمسافة 10 أمتار بإجمالي نقاط 620.

واحتل محمد الزعابي لاعب منتخبنا الوطني للشراع المركز الرابع برصيد 5 نقاط بسباق إلكا 4، كما خسر حسن المسماري لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو من نظيره الياباني سوزوكي بمنافسات دور ال32.

منافسات

يختتم الأربعاء منتخبنا الوطني للشطرنج مسابقة الفردي، حين تخوض كل من وافية المعمري وروضة السركال منافسات الجولتين الثامنة والتاسعة، كما يخوض منتخبنا الوطني للفروسية كذلك منافسات فردي الترويض، وتنافس ميرة الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني بسباق 100 متر فراشة، فيما يستكمل سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني للأسكيت منافسات الجولة الرابعة والخامسة بإجمالي 50 طبقاً.

ويخوض كذلك ثنائي منتخبنا الوطني للشراع عادل خالد وضحى آل بشر سباق «التوب تن» بفئتي ألكا 7 وألكا 6 على الترتيب.