شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فعاليات مجمع حمدان الرياضي بنسبة 40% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، البطولات والمعسكرات التي تم تنظيمها في المجمع منذ بداية عام 2023 والتي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة، كما ناقش الاستعدادات لاستضافة المزيد من الفعاليات المقبلة والمعسكرات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي برئاسة أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس الإدارة وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، والأعضاء: بدر أحمد أنوهي، وطارق عبد الرحمن آل صالح، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع.

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام.

نمو كبير

واستعرض الاجتماع النمو الكبير الذي شهده المجمع في استقطاب الفعاليات والبطولات الرياضية منذ بداية عام 2023، حيث شهد زيادة بنسبة 40% في عدد البطولات والمعسكرات وعدد الرياضات التي استضافها مجمع حمدان الرياضي منذ بداية العام الجاري، فقد وصل عدد الفعاليات إلى 55 فعالية رياضية متنوعة بعد أن كان 38 فعالية خلال العام الماضي، وتتضمن الفعاليات تنظيم بطولات في 17 رياضة أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة، كالسباحة، والسباحة الفنية، الغطس، وكرة الماء، والغوص، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، الأكواثلون، الدواثلون، المبارزة، الجمباز الإيقاعي، تنس الريشة، اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، الدريفتنغ، والخماسي الحديث، والترايثلون.

وتم الاطلاع على قائمة معسكرات الأندية والمعسكرات الدولية التي استضافها المجمع والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين اختاروا مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأولمبياد باريس 2024 والبطولات المقبلة، حيث وصل عدد المعسكرات إلى أكثر من 20 معسكراً دولياً، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام، حيث وصل عدد الأكاديميات إلى 25 أكاديمية.

خطة استراتيجية

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الخطة الاستراتيجية التجارية والخطة التشغيلية للمجمع بما يهدف إلى إيجاد أفضل السبل لزيادة الاستثمار التجاري وتعزيز الإيرادات في المجمع، ويضمن استمراريته للعمل بكفاءة وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتم التأكيد على مواصلة العمل على الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز المكانة الدولية للمجمع بما يحقق استمرارية في نمو الفعاليات الدولية والإقليمية والمحلية التي تسهم في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية.

واستعرض الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمع، وقائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب في المجمع، حيث استقبل المجمع طلبات من عدد من المنتخبات والفرق من مختلف دول العالم لإقامة معسكراتها الدولية في المجمع استعداداً لخوض منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة والبطولات الدولية الأخرى.