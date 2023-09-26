شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يغيب عن تدريب ميامي قبل نهائي كأس أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه إنتر ميامي قبيل نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو الأربعاء، في حين تحوم الشكوك حول عودته للملاعب.

ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني توالياً منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية الشهر الماضي.

وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر ميامي خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته «بشكل يومي».

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو، أو ما إذا كان يعاني من اصاب مزمنة.

وأشار مارتينو إلى «الندوب» القديمة التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق من دون أن يذكر أي إصابة محددة.

وغاب أيضاً عن الحصة التمرينية، إلى جانب ميسي، زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا.

وحسم مارتينو عدم مشاركة جوردي، في حين أبقى الشكوك حول ميسي في حديث أمام وسائل الإعلام الثلاثاء، قائلاً «جوردي لا أعتقد ذلك، الأمر صعب لكن ليو سننتظر حتى الأربعاء، سننتظر اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار».

وأكد مدرب برشلونة السابق أن مشاركة ميسي في حال حصلت «تتعلق حصرياً بالمباراة النهائية، إذا كانت واحدة من 34 مباراة (في الدوري) فلن نخاطر به... من المنطقي الانتظار، إذا كان الأمر يتعلق بأي نوع آخر من المباريات، فلا أعتقد أننا سنقوم بهذا النوع من المخاطرة».

ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من سبتمبر.

فغاب عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة بعد خمسة أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي. ولم يشارك مجدداً خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في 16 الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من إرهاق عضلي.

وتوالت مشكلات النجم الأرجنتيني الذي رغم مشاركته اساسياً في مباراة ميامي على أرضه ضد تورونتو، طلب استبداله في الدقيقة 38 بعد دقائق فقط من استبدال ألبا للإصابة، علماً ان الأخير غاب أيضاً عن مباراة أورلاندو وتحوم الشكوك حيال مشاركته في نهائي الكأس المفتوحة الأربعاء.

وبعد التعادل 1-1 في ديربي فلوريدا الأحد، لم يجزم مارتينو امكانية خوض ميسي مواجهة دينامو، وقال «من الصعب للغاية تحديد نسبة مئوية لفرص لعبه لأننا نتعامل مع الأمر كل يوم بيومه».

وأضاف «سنقوم بتقييم حالته وسأستمع أولا إلى ما يقوله بشأن ما يشعر به. ثم يتعيّن علينا بعد ذلك تقييم المخاطر المستقبلية».

ويتبقى لميامي، بعد نهائي الكأس، خمس مباريات في الموسم المنتظم للدوري الأمريكي في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيستضيف السبت نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى «بلاي اوف» والذي يتقدم بفارق خمس نقاط عن فريق مارتينو.

واقيمت كأس أمريكا المفتوحة لأندية الهواة والمحترفين والتي تُلعب وفق نظام خروج المغلوب، للمرة الأولى في عام 1914 حيث تعتبر أقدم مسابقة كرة قدم في الولايات المتحدة.