شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة بينوس كلاسيك بمنافسات القوة البدنية ومصارعة الذراعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق عند الساعة 11 صباح الأربعاء منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتستمر لغاية 30 من سبتمبر/ أيلول الحالي بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات وتتضمن 6 فعاليات رياضية، وهي القوة البدنية، ومصارعة الذراعين، وبناء الأجسام، والفيزيك، إضافة إلى البوكسينج، والكيك بوكسينج، وتقام في صالات نادي بينوس الرياضي في دبي.

تبلغ قيمة جوائز البطولة نحو 800 ألف درهم وتعد الأعلى لبطولة محلية على مستوى العالم، وتنطلق المنافسات اليوم بإجراء وزن اللاعبين واللاعبات، إضافة إلى منافسات مصارعة الذراعين والقوة البدنية والكيك بوكسينج، بينما تقام الخميس منافسات البوكسينج وعروض البنات، وتتواصل الفعاليات يومي الجمعة والسبت بمنافسات بناء الأجسام والفيزيك.

وثمن عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وبطل العالم، فيصل الغيص الزعابي، الجهود التي تبذلها إدارة نادي بينوس الرياضي برئاسة أنيس بينوس بضم رياضتي مصارعة الذراعين والقوة البدنية لمنافسات البطولة، مؤكداً أن ذلك سيمنح نخبة كبيرة من اللاعبين التنافس في رياضاتهم في فرصة مميزة، مبيناً أن اليوم الأول سيشهد إقامة مصارعة الذراعين لكافة الأوزان، ولليد اليسرى للمواطنين، والقوة البدنية للرجال والسيدات.

بدوره، ثمّن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنيس بينوس، التعاون المثمر من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والعمل المشترك لإنجاح البطولة ودعم الحضور الجماهيري، مؤكداً الوصول للجاهزية الكاملة استعداداً لانطلاق المنافسات.