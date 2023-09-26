شكرا لقرائتكم خبر عن نيكوليتش: شباب الأهلي ناد بطل والأقوى في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدوري الإماراتي أثبت أنني على خطأ

أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي أن تفضيله ل«الفرسان» على العروض الأخرى لكونه نادياً بطلاً وأحد أقوى أندية الإمارات.

وقاد نيكوليتش شباب الأهلي إلى بداية قوية هذا الموسم بعد الفوز في 3 مباريات على التوالي في الدوري، والخسارة بصعوبة أمام النصر السعودي في ملحق دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدات الأردني 3-0 في الدور التمهيدي.

حب سريع

وقال نيكوليتش لموقع «أرينا سبورتس»: «إصرار إدارة نادي شباب الأهلي على التعاقد معي واحترامهم لي جعلني أقع في حب النادي».

وكان المدرب الصربي اتفق على تدريب دينامو موسكو الروسي، لكنه غير وجهته بعدما تلقى عرضاً من شباب الأهلي، علماً أنه تلقى عروضاً أيضاً من بارتيزان بلغراد الصربي ومن الدوري البلجيكي.

كما كشف المدرب البالغ 44 عاماً أنه تلقى عروضاً أيضاً من الدوريين السعودي والقطري.

وتابع نيكوليتش: كما ان شباب الأهلي هو بطل دوري الإمارات، وأنا قلت في نفسي إذا لم تكن هناك فرصة جيدة للتدريب في أوروبا، فاذهب إلى حيث يعاملك الناس باحترام، لقد أردت العمل مع ناد يمكنني من خلاله التقدم وتحقيق النجاح.

منشآت مميزة

واعتبر أن شباب الأهلي ناد كبير رداً على سؤال حول سبب قبوله عرض تدريبه وتفضيله على فرق أخرى، وقال «هناك عدة أسباب لاختياري شباب الأهلي، أولاً لقد دعاني النادي للعمل معه لمدة 3 سنوات، وثانياً هو أحد أقوى الفرق في الإمارات ولديه 3 ملاعب بمواصفات عالية هي استاد راشد واستاد مكتوم بن راشد واستاد العوير، ونفس العدد من مرافق التدريب».

وأشاد نيكوليتش بالدوري الإمارات وكرة القدم في منطقة الخليج ككل، وقال: عندما جئت للتدريب في الإمارات كان لدي فكرة مغايرة عن كرة القدم فيها، لكنني أدركت لاحقاً أنني كنت على خطأ، أنظر الآن على ما يحدث في الدوري السعودي (من قدوم نجوم كبار)، ورغم ذلك لعبنا على أرض النصر أفضل فرق السعودية وكنا متساوين معه في النتيجة والأداء حتى اللحظات الأخيرة.

ورأى نيكوليتش أن الطقس الحار في الصيف في الإمارات يؤثر على أداء اللاعبين ومؤشرات الأداء لديهم، وهو ما لاحظه شخصياً عندما لعب اللاعبون في المعسكر الخارجي حيث الجو كان بارداًَ، بينما انخفض مؤشر الأداء بين 20 إلى 25 % عندما بدأ الدوري والمسابقات الأخرى في الجو الحار والرطوية العالية.

سيرة

ولد ماركو نيكوليتش ​​في بلغراد في 20 يوليو 1979 ولعب لنادي إف كيه راد وعلى سبيل الإعارة مع دوركول، إلا أن الإصابة أجبرته على الاعتزال في سن مبكرة. عاد إلى كيه راد وبدأ التدريب في أكاديمية الشباب، ثم انتقل إلى الفريق الأول اعتبارًا من أكتوبر 2008 وهو في الثلاثين من عمره.

كما عمل أيضًا مع المنتخب الصربي للشباب والمنتخب الوطني في العام التالي.

وعاد نيكوليتش لقيادة فريق راد في 18 مباراة قبل أن يصبح المدير الفني لفويفودينا ثم لبارتيزان بلغراد، حيث قاده إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ودرب نيكوليتش لفترة قصيرة في سلوفينيا، ثم في الدوري المجري والروسي.