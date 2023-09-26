جنش ينقذ فيوتشر ويقوده للفوز على الداخلية وتصدر الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - استكملت اليوم باقي الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز ، بمواجهتين حيث التقى سموحة ونظيره بلدية المحلة وفيوتشر أمام الداخلية.

سموحة أمام بلدية المحلة

وفي المباراة الأولى حقق الفريق الأول لنادي سموحة الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين دون رد خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي فريق سموحة كل من، أحمد خالد في الدقيقة 43 وأضاف عمرو قلاوة الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سموحة إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند ثلاثة نقاط في المركز التاسع.

فيوتشر والداخلية

وفي المباراة الثانية نجح فريق فيوتشر في تحويل تأخره إلى فوز على فريق الداخلية خلال المبارة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

تقدم الداخلية في البداية عن طريق اللاعب ألان كيامبادي في الدقيقة 42، وتعادل فيوتشر في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 66، ثم أضاف هدف الفوز عن طريق اللاعب أحمد رفعت في الدقيقة 73، وتصدى محمود حنش حارس فيوتشر لركلة جزاء لصالح الداخلية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق فيوتشر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد الداخلية عند ثلاثة نقاط في المركز الثامن.