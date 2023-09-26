شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 العديد من الأخبار الرياضة الهامة والتي جاء فيها محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر، والفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل.
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر
ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.
الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة
يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .
مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل
نجح فريق مودرن فيوتشر في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .
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