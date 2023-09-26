شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 العديد من الأخبار الرياضة الهامة والتي جاء فيها محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر، والفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر

ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.

الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة