شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: الخبرة وزملائى سبب عودتى أمام الداخلية.. واعتذرت عن الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، عن سعادته بالتصدى لركلة جزاء الداخلية فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل.

وأوضح جنش خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" عقب اللقاء، أنه اعتذر لزملائه بالفريق عن الهدف الأول الذى سكن شباكه، وفى النهاية كان سببا فى تحقيق الفوز بالتصدرى لركلة الجزاء وأقتناص فريقه الثلاث نقاط.

وتابع محمود جنش حديثه أن عودته للمباراة بعدما أخطأ تعود لخبراته داخل المستطيل الأخضر، ومساعدة زملائه له فى المباراة، الأمر الذى يساهم فى تحقيق الفوز دائمًا.

ونجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل.