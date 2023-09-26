شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال حكما لمباراة إنبي والطلائع وسلامة للجونة وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الجونة وزد المقرر لها غدًا الأربعاء في الجولة الثانية لبطولة دوري نايل، إلى الحكم محمد سلامة، يعاونه مصطفى عطية وإسلام أبو العطا ومحمد إبراهيم الدسوقي، وصبحي العمراوي حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة إنبي وطلائع الجيش الحكم أحمد الجمال يعاونه كلاً من أحمد الفار وخالد حسام طه وحسني سلطان وعبد العزيز السيد حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

وعبّر مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على الإسماعيلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى.

وأكد عبد العاطى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أن زد قدم مباراة جيدة في الشوط الأول ولكن الأداء تراجع نسبيا في الشوط الثانى، لافتاً إلى أن التركيز الكامل كان ينصب على تقليل الأخطاء.

وأشار عبد العاطى إلى ان الفوز على الإسماعيلى سيكون بمثابة خطوة سيتم البناء عليها، موضحاً أن فريق زد يحتاج إلى التجانس في الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق أبرم 21 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.