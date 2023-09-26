شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب المصرية واللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري تعلنان تفاصيل النسخة الثامنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن في القاهرة الثلاثاء عن تفاصيل النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري الذي سيتم تخصيص عائده لصالح مستشفى الناس ومؤسسة مصر الخير وبعض المستشفيات الحكومية،تحت شعار «نجري للعون»، و يقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والفريق الركن م محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وعارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم عرض عدد من الفيديوهات التوضيحية حول نسخ سباق زايد الخيري السابقة منذ انطلاقته الأولى وحتى النسخة السابعة التي أقيمت بالإسكندرية،كما أعلنت تفاصيل مكان إقامة الماراثون، وأقسام سباقاته وأعمار المشاركين، وقيمة الجوائز المقررة للفائزين خلال هذا العام، بالإضافة إلى الإعلان عن الشريك الخيري المقرر تخصيص عوائد السباق هذا العام له، والمقرر تنظيمه ديسمبر القادم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: «سباق زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى في عام 2001، يُمثل علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً إنسانياً وأحد أهم جسور التواصل الممتد بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والذى احتضنته مصر في النسخ السابقة التي بدأت عامي2015 و 2016 بالقاهرة، ثم عام 2017 بالأقصر، وعام 2018 بالإسماعيلية وعام 2019 بالسويس، والنسخة الأخيرة منها التى احتضنتها مدينة الإسكندرية».

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: «اليوم نلتقي في المؤتمر الصحفى لنعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والتي تستضيفه إحدى أهم شواهد النهضة المصرية الشاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، فتاريخ العلاقات التي تربط بين الشقيقتين مصر والإمارات تمثل نموذجاً فريداً للتعاون والتنسيق على كافة الأصعدة».

من جانبه، أكد محمد هلال الكعبي على عمق العلاقات والمحبة الكبيرة بين الإمارات ومصر، متوجهًا بالشكر والتقدير والامتنان لكافة الجهات المساهمة فى تنظيم ودعم نجاح هذا السباق الخيري،وخاصًة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكافة أعضاء اللجنة العليا للسباق،متمنيا التوفيق للمشاركين في النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري.

كما تخلل المؤتمر الصحفي عددًا من الكلمات الترحيبية والتعريفية؛ شمل ذلك خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ونبذة مختصرة عن النسخة الثامنة للماراثون من شركة كايرو رانرز المُنفذة للحدث من إبراهيم صفوت، وكلمة من أمل مبدي ممثلًا عن مؤسسة مصر الخير، ثم كلمات ممثل مستشفيات الأزهر الشريف الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ومدير الكلية الاكليريكية ومستشفي القديسين بالإسكندرية، و حاتم الملا نائب الرئيس التنفيذي لمستشفي الناس.

وينطلق الماراثون من أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بساحة الشعب،وحي المال والأعمال، وحي الوزارات، وتنقسم سباقات الماراثون إلى 4 كم، بجانب السباق الرئيسي لمسافة 10 كم.(وام)