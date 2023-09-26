شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك يقود منتخب الغولف في مونديال الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الغولف قائمة فريقي الرجال والسيدات للمشاركة في بطولتي العالم لمنتخبات الهواة 2023، بدعم من رولكس، ويعد الحدث الأكبر والأهم لرياضة الغولف، ويقام في نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويستضيف الحدث مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بينما تقام بطولة العالم للهواة السيدات «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» في الأسبوع الذي يليه من 25 إلى 28 أكتوبر.

ويضم الفريقان عدداً من أبرز المواهب الإماراتية والمقيمين على أرض الدولة، وسيقود فريق الرجال النجم أحمد سكيك، وسينضم إليه الفائز الحالي بوسام الاستحقاق للناشئين ريان أحمد، إضافة إلى الفائز بلقب بطولة روبرت روك أبوظبي 2023، توماس نيسبيت.

وقال سكيك: «إنه لشرف كبير أن أمثل بلادي في أي حدث، والقيام بذلك في أكبر حدث لفرق الهواة، خاصة على أرض الوطن، يجعل الأمر أكثر خصوصية».

وأضاف: «أنا متحمس لهذه الفرصة وفخور بالتواجد كقائد للفريق. لم أتمكن من خوض المنافسات كثيراً العام الماضي؛ بسبب إصابتي؛ لذلك أنتظر هذا التحدي بفارغ الصبر».

وختم اللاعب الذي حقق أيضاً أحد المراكز العشرة الأولى في بطولة أوروبا للغولف 2023: «إنه حلم أصبح حقيقة بالمشاركة في بطولة جمعت أساطير الغولف مثل تايجر وودز، روري ماكلروي وجون رام، ستتاح لي الفرصة لاختبار مهاراتي ضد اللاعبين الأفضل في العالم».

ومن بين اللاعبات المتواجدات في صفوف فريق السيدات، جيمي كاميرو، الفائزة بلقب بطولة الشرق الأوسط لسلسلة فالدو 2023، وبطلة كأس التحدي الإفريقي 2022، وانتصار ريتش، ولارا الشايب التي فازت بلقب بطولتين في إنجلترا العام الماضي.