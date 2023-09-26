شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يجتاز المرحلة الثانية لشهادة نظام إدارة الجودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح نادي دبا الحصن في اجتياز التدقيق الخارجي بالمرحلة الثانية، لشهادة نظام إدارة الجودة المتكامل (9001، 14001، 45001).

جاء ذلك خلال استقبال النادي وفداً من شركة SGS المانحة لشهادة نظام إدارة الجودة المتكامل (9001، 14001، 45001) والتي أشرفت بدورها على نظام الإدارة المتكامل، آيزو الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

وحرصت الشركة المانحة على التأكد من مطابقة النظام الإداري أو أجزاء منه، معايير التدقيق ومقدرة النادي على ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية، وفعالية النظام الإداري وتحقيق الأهداف المحددة، وتحديد المجالات للتحسين المحتمل.

شهد الاجتماع الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد عبد الله النقبي ممثل الجودة رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ومحمد خليفة جابر النعيمي مدير النادي، والموظفون والمدربون في النادي.

افتتح الاجتماع رئيس مجلس إدارة النادي مرحّباً باللجنة المختصة والحضور، مؤكداً التزام النادي بأهمية النظام والمطابقة وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية والالتزام بمعايير الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

وفي ختام الزيارة تمت الإشادة بالعمل بنظام إدارة الجودة المتكامل بالنادي من اللجنة المختصة التابعة لشركة SGS المانحة لشهادة نظام إدارة الجودة المتكامل (9001، 14001، 45001)، وأوصت باستمرار النادي بالعمل على نظام الجودة المتكامل.