شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة ونادي المدام يناقشان المبادرات المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع مجلس إدارة المدام مع لجنة تصميم وتنفيذ المبادرات الثقافية والمجتمعية الرياضية التابعة لمجلس الشارقة الرياضي، وركز الاجتماع على مناقشة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتم الإعلان عن المبادرات والفعاليات الثقافية والمجتمعية والرياضية في الفترة القادمة، كما تم التأمين على زيادة الفعاليات المجتمعية والثقافية مع الاهتمام بمختلف الألعاب الرياضية على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

أقيم الاجتماع بحضور سلطان محمد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام، والدكتور عمار النقبي ممثل مجلس الشارقة الرياضي.

وقال الكتبي: «سنبذل أقصى الجهود في سبيل القيام برسالتنا تجاه لاعبي مختلف الفرق الرياضية في نادي المدام، وسوف نعمل على توفير كل متطلبات النجاح من أجل تحقيق كل الأهداف والطموحات، وأهم شيء هو الحفاظ على أبنائنا والارتقاء بهم من كل النواحي، وتوفير كل متطلبات الإبداع والتميز في كافة المجالات».

وشكر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، والدكتور عمار النقبي ممثل المجلس الرياضي لدى اجتماعه مع نادي المدام.