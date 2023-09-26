شكرا لقرائتكم خبر عن العين والشارقة يفوزان بمبادرة «دوري الجماهير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023-2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الوصل، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الشارقة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الجزيرة على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.