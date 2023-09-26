شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضة الصم» تعتمد أجندة الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية، اجتماعاً تنسيقياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، لمناقشة لوائح وبرامج الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، وقرعة بطولات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، والدوري المحلي.

واستعرض الاجتماع التنسيق حول انطلاق مسابقات البولينج، بحضور عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وحمد هزاع الدرمكي نائب رئيس اللجنة والأعضاء، وممثلي أندية أصحاب الهمم بالدولة.

وتوجه عبدالله خليل أهلي بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة، للدعم اللامحدود لفئات أصحاب الهمم، وتمكينهم من الإعداد والتأهيل لتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، كما شكر كل الذين قاموا بجهود ملموسة وكبيرة في دعم الخطط والبرامج خلال المرحلة الماضية.