شكرا لقرائتكم خبر عن «الألعاب الشرقاوية» تطلع على برنامج الموهوبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، مع وفد قسم اللاعبين الموهوبين في مجلس الشارقة الرياضي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالبرنامج والنقاط التي تستهدف اللاعبين المواطنين وإبراز مهاراتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي استضافته قاعة المحاضرات في إدارة الألعاب الفردية في الحزانة، بحضور عمران الجسمي رئيس قسم الموهوبين في مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه خبراء في الإدارة الرياضية، وعلي حسن المدير التنفيذي للألعاب الفردية والأجهزة الإدارية والفنية.

وهدف الاجتماع إلى توضيح الآليات والخطط الموضوعة من المجلس الخاصة بالبرنامج، إضافة لتثقيف الأجهزة الفنية والإدارية بأهداف المجلس الرياضي في برنامج اللاعبين الموهوبين، علاوة على مناقشة الملاحظات التي تم تداولها ومداخلات الأجهزة الفنية والإدارية، وكيفية استغلال الفرص لإبراز اللاعب المواطن وتنمية مهاراته.

وتوجهت إدارة الألعاب الفردية بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه المتواصل للاعبين الموهوبين، مشيرة إلى أن النادي سيواصل دوره في إبراز اللاعبين بشكل دوري بالتركيز على اللاعبين المواطنين حتى الوصول بهم للمنتخبات الوطنية.