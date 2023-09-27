الارشيف / اخبار الرياضه

ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 9/ 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/ 9/ 2023 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره سموحة، واصطدم فريق الداخلية بمودرن فيوتشر.

 

سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة

فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة ويتصدر دورى نايل مؤقتاً

 

مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 على الداخلية في دوري نايل

نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .

 

مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل

 

ترتيب هدافى الدورى المصرى
ترتيب هدافى الدورى المصرى

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا