شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء فيها: أحمد الوطن لليوم السابع: "لم يتبرع أى مرشح بجنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك" ، والفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومحمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.

أحمد الوطن لليوم السابع: "لم يتبرع أى مرشح بجنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك"

كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، حقيقة تبرع أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، بمبلغ مالى من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الكروي الأول.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر