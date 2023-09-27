شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يستقبل وزير رياضة تنزانيا لبحث التعاون فى مجال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، داماس دانیال وزير الرياضة والثقافة التنزانى، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، وتعميق التعاون في مجالي الشباب والرياضة.

يأتى ذلك فى إطار زيارة وزير الرياضة والثقافة التنزانى للترويج للملف المشترك لاستضافة كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الشبابي والرياضي فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ومن جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظيره التنزاني في مصر، مؤكدا عمق العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية.

وأوضح "صبحي" أن صناعة الرياضة في العالم أصبحت أحد مصادر الدخل القومي في العديد من الدول، لذلك تسعى الدولة المصرية جاهدة على تعظيم صناعة الرياضة في مصر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، نظراً للبنية الإنشائية التي تمتلكها مصر في الآونة الأخيرة، والتي تعد السبب الرئيسي في جذب أنظار كافة الاتحادات الدولية لاسناد العديد من البطولات والمنافسات الدولية لمصر.

ومن جهته، أبدى داماس دانیال وزير الرياضة والثقافة التنزانى إعجابه بالبنية الإنشائية الموجودة بمصر، مشيراً إلى أنه يطمح في الاستعانة بالخبرات المصرية والاستفادة منها داخل بلاده، مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية التى نفذت فى السنوات الأخيرة.

وحضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وحضر من الحانب التنزاني ليدجر تانجا رئيس المجلس القومى للرياضة بتنزانيا، وتيما ميسا السكرتير العام للمجلس القومى للرياضة، وبنفس وامیرا ممثل اتحاد الكره التتراني وممثل لمكتب الرئيس التنزاني، وعدد من أعضاء سفاره تنزانيا بالقاهرة.

وعقب انتهاء اللقاء قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باصطحاب الوفد التنزانى لزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة للتعرف على إمكانات المركز والخدمات التي يقدمها لخدمة الشباب والنشء المصري، وأبدى الوفد التنزاني إعجابه الشديد بالإمكانات الهائلة داخل المركز، كما شاهدوا خلال الزيارة إحدى بروفات شباب قادرون باختلاف والتي تقام داخل المركز.