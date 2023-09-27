اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء فيها: الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل، ومحمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر
ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.
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