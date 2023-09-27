3 أندية سعودية تتنافس على مهاجم نيوكاسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت شبكة توك سبورت (talkSPORT) البريطانية أمس إن هناك 3 أندية من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» تتنافس للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد، كالوم ويلسون (31 عاما).

وكان يلسون جدد تعاقده مع نيوكاسل يونايتد منتصف سبتمبر الجاري، إلى صيف 2025؛ ومع ذلك، فإن مستقبل اللاعب المخضرم قد يبدو خارج أسوار ملعب (سانت جيمس بارك) عطفا على الاهتمام السعودي المتصاعد.

أندية الدوري السعودي حصلت بالفعل على نجم من نيوكاسل يونايتد بعد انتقال ملكية النادي الملقب بالـ(ماغبايس) إلى صندوق الاستثمارات العامة، عندما تعاقد الأهلي مع الفرنسي آلان سان ماكسيمين الصيف الماضي.

لم يحدد المصدر أسماء الأندية السعودية الثلاثة المهتمة بالتعاقد مع ويلسون، غير أنه ذكر اسم نادي القادسية الذي ينافس في الدرجة الثانية، والذي يتولى أسطورة كرة القدم الإنجليزية روبي فاولر منصب مدير كرة القدم فيه.