طرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر حضور مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.

ووجه الاتحادان الدعوة لعشاق ومشجعي كرة القدم لحجز تذاكر مباريات البطولة التي ستقام بجدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة الممتدة بين 12–22 ديسمبر.

وشهد موقع التذاكر إقبالا كبيرا، حيث وصل المسجلون في قائمة المنتظرين لنحو 150 ألف شخص، يحاولون الحصول على تذاكر مونديال كأس العالم للأندية.

الحدث الكروي

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل «يسرنا الإعلان عن انطلاق مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 التي ستقدم لعشاق اللعبة في المملكة والوطن العربي فرصة الاستمتاع بلحظات فريدة خلال هذا الحدث الكروي الرائع، ندرك تماما مدى شغف الشعب السعودي بكرة القدم، ونتطلع قدما نحو تجربة استثنائية وسط الأجواء الساحرة التي سيصنعها المشجعون السعوديون في المدرجات». وأضاف المسحل «تمثل هذه البطولة أحدث محطات التحول الرياضي الشامل الذي تشهده المملكة، ونتوقع أن تشكل مصدر إلهام حقيقي للمشجعين وعاملا أساسيا يسهم في تطوير اللعبة في المملكة وحول العالم، وأود هنا أن أوجه الدعوة لكافة محبي كرة القدم في المملكة للترحيب بأفضل الأندية في العالم وحجز التذاكر لخوض تجربة استثنائية على المدرجات.

وتستعد مدينة جدة للترحيب بمجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال البطولة التي ستشهد 7 مواجهات قوية بين 7 أندية على مدار 11 يوما.

قائمة الأندية المشاركة

وتشمل قائمة الأندية المشاركة كلا من الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، بالإضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ويمكن لعشاق كرة القدم شراء تذاكر البطولة اعتبارا من أمس، حيث تتوفر مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجات المشجعين من مختلف الشرائح، وتشمل الخيارات المتوفرة التذاكر المخصصة لحضور مباراة واحدة، والتذاكر المخصصة لحضور جميع المباريات التي تقام على ملعب محدد، وصولا إلى التذاكر التي تتيح إمكانية حضور جميع مباريات البطولة. (تتوفر أيضا عروض مخصصة لكبار الشخصيات). وتتوفر التذاكر للشراء الآن عبر الموقع الالكتروني : Fifa.com/tickets.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023:

الدور الأول: 12 ديسمبر

- الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الدور الثاني: 15 ديسمبر

- الأهلي المصري والفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند.

- كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

نصف النهائي: 18 -19 ديسمبر

- بطل أمريكا الجنوبية والفائز من مباراة الأهلي والمتأهل بين (الاتحاد وأوكلاند).

- الفائز في مباراة ليون وأوراوا ومانشستر سيتي

مباراة تحديد المركز الثالث: 22 ديسمبر

- الخاسر في نصف النهائي الأول والخاسر في نصف النهائي الثاني

النهائي: 22 ديسمبر

- الفائز في نصف النهائي الأول والفائز في نصف النهائي الثاني