رياض محرز يدخل التشكيلة المثالية للجولة السابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذ لاعبو فريق الوحدة على الحصة الكبرى من التشكيلة المثالية للجولة السابعة (جولة نحلم ونحقق) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024 بحسب فانتاسي.

وكشف الحساب الرسمي للدوري روشن على منصة (إكس) أمس، أن لاعبي الوحدة نالوا نصيب الأسد في التشكيلة المثالية للجولة بواقع ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين للاتفاق، ولاعب لكل من: (الشباب، والفيحاء، والخليج، والطائي، وضمك، والأهلي)؛ فيما غاب لاعبو الهلال والنصر والاتحاد عن القائمة المؤلفة من 11 لاعبا.

وسيطر اللاعبون الأجانب على التشكيلة المثالية للجولة السابعة من الموسم الجديد والتي ضمت ثمانية محترفين أجانب مقابل ثلاثة لاعبين محليين، وجاء لاعب الأهلي رياض محرز ضمن التشكيلة المثالية نتيجة المستويات الكبيرة التي يقدمها مع الأهلي.

وتمكن رياض محرز من تقديم 4 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 7 مباريات خاضها مع الأهلي حتى الآن، علما أن الدولي الجزائري لم يكمل 3 من هذه المباريات السبعة.

وأسهم محرز في انتصار الأهلي على الحزم (3-1) في الجولة الأولى بتمريرة حاسمة، وقدم تمريرة حاسمة أخرى في الجولة الرابعة ضد الطائي، في اللقاء الذي انتهى بثنائية دون رد للأهلي.

وواصل محرز في الجولة السادسة تقديم الهدايا لزملائه بتمريرة حاسمة ضد التعاون، ثم تمريرة جديدة ضد النصر في الجولة السابعة.

وسجل الأهلي منذ انطلاق الموسم 16 هدفا، خلال 7 مباريات لعبها النادي منذ العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، وإحصائيا، يحتل 3 لاعبين صدارة ترتيب الهدافين في الفريق، وهم محرز وفيرمينو وكيسي، برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

ويتصدر الدولي الجزائري رياض محرز جدول ترتيب اللاعبين الأكثر إسهاما بالأهداف في النادي الأهلي، برصيد 7 إسهامات ما بين أهداف وتمريرات حاسمة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: