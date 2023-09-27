النرويجي هالاند يتصدر قائمة أغلى المهاجمين في الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أظهرت إحصائية جديدة عن أغلى 10 مهاجمين يوجدون حاليا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غاب عن القائمة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي يأتي في صدارة قائمة المهاجمين الأغلى في «البريميرليغ»، مؤكدة أن هذا الأمر لا يعد مفاجئا مقارنة بما قدمه اللاعب لفريقه في الموسم الماضي، بالإضافة لأرقامه في الموسم الجديد.

واعتمد مرصد كرة القدم (football-observatory)، الذي كشف عن هذه القائمة، على العديد من العوامل، أبرزها أرقام وبيانات اللاعبين وما قدموه لفرقهم في الموسم الماضي 2022-2023 وبداية الموسم الحالي 2023-2024، إضافة إلى مدة عقودهم الحالية مع أنديتهم، وعمرهم الحالي.

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (250 مليون يورو)

وجود المهاجم النرويجي «الفتاك» في صدارة هذه القائمة ليس مفاجئا على الإطلاق، إذ لم يكتف هالاند بقيادة فريقه لتحقيق لقب «البريميرليغ» وخطفه جائزة الهداف، بل عزز ذلك بكسره الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بوصوله إلى 36 هدفا.

ويبدو أن هالاند (23 عاما) يسير على النهج نفسه، فقد سجل حتى اللحظة 7 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات في الموسم الجديد، ويرتبط مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

غابرييل مارتينيلي – أرسنال (150 مليون يورو)

انضم مارتينيلي (22 عاما) إلى أرسنال في صيف عام 2019، وجدد أخيرا عقده إلى صيف عام 2027، تطوّر مستوى المهاجم البرازيلي مع «الغانرز» وكان قريبا من مساعدته في الفوز بالدوري الإنجليزي بالموسم الماضي بأهدافه الـ15 لولا تعثرات الجولات الأخيرة.

لم يسجل مارتينيلي بعد مع «المدفعجية» في الموسم الجديد، وسيغيب لفترة عن الفريق بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام إيفرتون يوم الأحد الماضي.

جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي (100 مليون يورو)

لم يخيب المهاجم الأرجنتيني الشاب آمال مدربه بيب غوارديولا وجماهير مانشستر سيتي منذ وصوله إلى ملعب «الاتحاد» صيف عام 2022، ففي موسمه الأول سجل 9 أهداف وصنع هدفا بالدوري، أما في الثاني فقد ارتفعت حصيلته بشكل واضح، إذ أحرز هدفين وصنع 4 في أول 5 مباريات فقط.

ألفاريز البالغ من العمر 23 عاما والفائز بكأس العالم 2022 في قطر، يرتبط بعقد مع «السيتزنس» حتى 2028.

ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد (100 مليون يورو)

قد يكون راشفورد (25 عاما) مهاجم مانشستر يونايتد أكبر عمرا من الأسماء الموجودة في هذه القائمة، لكن حضوره تحقق بفضل العقد الأخير الذي وقعه مع الإدارة وسيبقيه في «أولد ترافورد» حتى صيف عام 2028. خريج أكاديمية مانشستر يونايتد سجل للفريق 17 هدفا وصنع 5 أخرى في «البريميرليغ» بموسم 2022-2023، لكنه وحتى اللحظة اكتفى بهدف وصناعة مثله في الموسم الجديد.

داروين نونيز – ليفربول (100 مليون يورو)

لاعب آخر من ليفربول يوجد في هذه القائمة، وهو الشاب نونيز (24 عاما) الذي يرتبط بعقد حتى صيف عام 2028، ووصل من بنفيكا في صفقة كبيرة في صيف 2022.

أسهم مع منتخب أوروغواي في 12 هدفا في 29 مباراة (سجل 12 وصنع 3) في الموسم الماضي، عززها بهدفين وتمريرة حاسمة في 5 مباريات في الموسم الجديد.

كودي غاكبو – ليفربول (80 مليون يورو)

تعاقد ليفربول مع غاكبو (24 عاما) في يناير 2023 بعد تألقه مع منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، إذ خطفه «الريدز» قبل مانشستر يونايتد الذي سعى لضمه، فنال رضا الجميع في ملعب «أنفيلد».

وسجل غاكبو 7 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، أضاف إليها هدفا جديدا في الموسم الحالي، وعقده الحالي مع ليفربول مستمر حتى صيف 2028.

أنتوني – مانشستر يونايتد (80 مليون يورو)

لم ينجح البرازيلي أنتوني في إقناع جماهير مانشستر يونايتد، على الرغم من وصوله إلى «أولد ترافورد» في صيف عام 2022 خاصة بعدما سجل 4 أهداف فقط في الموسم الماضي، كما أنه لم يهز الشباك في الموسم الحالي.

لكن قيمته العالية جاءت بفضل عقده الطويل الأجل، الذي وقعه مع «الشياطين الحمر» والذي ينتهي في يونيو 2027، بالإضافة إلى صغر سنه (23 عاما).

موسى ديابي – أستون فيلا (80 مليون يورو)

وصل ديابي (24 عاما) إلى «البريميرليغ» وبالتحديد إلى أستون فيلا في يوليوالماضي، ومع ذلك تم تصنيفه بوصفه واحدا من أغلى المهاجمين في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تألقه اللافت حتى الآن بإحرازه هدفين وصناعة مثلهما في 5 مباريات.

بموجب العقد الموقع بين الطرفين، سيبقى ديابي مع «الفيلانز» حتى صيف عام 2028.

غابرييل جيسوس – أرسنال (80 مليون يورو)

انضم جيسوس (26 عاما) إلى أرسنال في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي، بعد تتويجه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الرغم من غيابه الطويل عن «الغانرز» في الموسم الماضي بسبب الإصابة، فإنه نجح بعد عودته في تسجيل 11 هدفا، ومنح زملاءه 6 تمريرات حاسمة، كما هز الشباك مرة واحدة في 3 مباريات في الموسم الجاري، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2027.

ألكسندر إيساك – نيوكاسل يونايتد (80 مليون يورو)

انتقل إيساك (23 عاما) من ريال سوسيداد إلى نيوكاسل يونايتد مع بداية موسم 2022-2023، وترك انطباعا جيدا في ملعب «سانت جيمس بارك» بعدما سجل 10 أهداف في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما أحرز هدفين في 4 مباريات في الموسم الجديد، وعقده مع «المكبايس» يمتد حتى صيف 2028.