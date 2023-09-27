شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الخامسة بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الشمس و سموحة مع أصحاب الجياد و العبور مع الأوليمبى و المعادى مع الترسانة و الزهورمع الجزيرة و الزمالك مع البنك الأهلى و الطيران كع سبورتنج و طلائع الجيش مع هليوبوليس .

و يتصدر الأهلى ترتيب المسابقة حتى الأن برصيد 12 نقطة ، يليه سبورتنج نفس الرصيد لفارق الأهداف ثم الأوليمبى بنفس الرصيج و الزمالك رابعا برصيد 9 نقاط .

فيما تقام الجولة السادسة يوم 4 أكتوبر القادم بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور و البنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك و طلائع الجيش مع الطيران.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.