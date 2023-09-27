الامارات | سعادة ليفربول في يد محمد صلاح.. مساعد كلوب يوضح السبب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب الهولندي بيبجين ليندرز، مساعد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن العديد من الصفات التي يتمتع بها النجم المصري محمد صلاح، مشيدا بدوره الكبير مع الفريق ومدى تأثيره في نتائج الفريق، مؤكدا أنه لاعب مميز للغاية ومحترف حقيقي يتمتع بخبرة كبيرة.

وفي حديث عن محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي ضمن كأس الرابطة الإنجليزية قال بيبجين: "محمد صلاح، إنه يحطم الرقم القياسي تلو الآخر، لدينا لاعب مميز جدا بين أيدينا، إنه قائد، ترون المهارة وكل الأشياء والفارق الكبير الذي يقوم به، وأنا أراه في صالة الألعاب الرياضية، ودائماً ما يأتي في وقت مبكر، أراه محترفا حقيقيا يتمتع بخبرة كبيرة".

وأضاف مساعد كلوب الذي حضر المؤتمر نيابة عن المدير الفني: "أراه رجلا يمكنه قيادة هذا الفريق دون أن يرتدي شارة القيادة، وهو يفعل ذلك، من المميز وجوده معنا، ومن المميز كيف يفعل ذلك، في كل مباراة يلعبها في آنفيلد، وكل مباراة يلعبها خارج أرضنا".

وواصل المدرب الهولندي: " محمد صلاح شخص ممتاز يجب أن نعتز بهؤلاء اللاعبين، إنه هذا الرجل الذي يستطيع من لا شيء أن يخلق الكثير، وهو يفعل ذلك مرارا وتكرارا".

وكشف بيبجين ليندرز عن حديثه مع محمد صلاح دائماً ونصيحته المستمرة له حيث قال: "لقد تحدثت معه وقلت له، أحب عندما تبتسم يا صلاح، لأنه عندما يبتسم في صالة الألعاب الرياضية وخارجها، أعلم أن الكرة ستبتسم أيضا".