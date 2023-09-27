شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه العربى الكويتى ببطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره العربى الكويتي بثالث جولات بطولة الدوحة الدولية التى تقام بقطر وتستمر حتى 30 سبتمبر

ووفقا لنظام البطولة يتم تقسيم الأندية على مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة.

المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ونجح الزمالك فى ضم معاذ أيمن للعودة مجددًا لتدعيم صفوف الفريق، حيث كان لاعبًا بالفريق الأبيض قبل سفره إلى الجامعات الأمريكية