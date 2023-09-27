شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة تطوير وتصعيد شباب الأهلى للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، على فترات من أجل متابعتهم على أرض الواقع تمهيدا للاستعانة باللاعبين المطلوبين في المراكز التي تعاني نقصا في الفترة المقبلة، مع طول الموسم وحاجته لعدد كبير من اللاعبين في قائمة الفريق الأحمر.
ويوجد أكثر من لاعب مميز في قطاع الناشئين يراقبهم الجهاز الفني تحسبا للاستعان بهم مثل عبد الرحمن رشدان "مدافع" وأحمد خالد كباكا "لاعب وسط ويوسف عفيفي "جناح" وميدو نبيل "لاعب وسط" وإسلام عبد الله "ظهير أيسر" وغيرهم من اللاعبين المميزين.
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