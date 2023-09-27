شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج زد اليوم فى قمة الصاعدين بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الجونة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق زد على استاد خالد بشارة فى الغردقة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لمموسم 2023/ 2024.

مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعادل الجونة مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما حقق زد فوزا تاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يأمل علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الانتصار الأول والثلاث نقاط، متسلحا بالحالة المعنوية للاعبى الجونة بعد خطف نقظة فى الثوانى الأخيرة أمام سموحة، وحذر من خطورة لاعبى زد الذين يتسمون بالمهارة والسرعة.

وطالب علاء عبد العال من اللاعبين بضرورة اللعب على الثلاث نقاط من أجل الابتعاد مبكرا عن مؤخرة الترتيب وتجميع النقاط منذ البداية.

فى المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد، لمواصلة قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد نقاط الإسماعيلى، معولا على الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون بعد الفوز على الدراويش، ويأمل فى وصول اللاعبين للتجانس الكبير بعد التعاقد مع 22 لاعبا جديدا.

وحذر مجدى عبد العاطى من خطورة لاعبى الجونة فى المرتدات والتى ظهر إتقانهم لها فى مباراة سموحة، مطالبا المدافعين بضرورة تضييق المساحات أمام مهاجمى الجونة.