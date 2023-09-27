شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون يتوافدون على القاهرة يومى 8و 9 أكتوبر.. وصلاح آخر المنضمين لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتوافد المحترفون الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، على القاهرة يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيكون الدولي المصري محمد صلاح آخر المنضمين لمعسكر الفراعنة بسبب ارتباطه بمباراة هامة مع ليفربول ضد برايتون، يوم الثامن من أكتوبر في الدورى الإنجليزي.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم ١١ لاعبا استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات، المقرر في الفترة ما بين التاسع و17 من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.

وتضم القائمة الأولية للمحترفين كلا من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي واحمد حمدي .

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر خلال معسكره بالعين على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتأتي إقامة المعسكر بمدينة العين في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

وعاد إمام عاشور لاعب الأهلى ومنتخب مصر لحسابات البرتغالي روي فيتوريا في قائمة معسكر أكتوبر المقبل، لمواجهتي زامبيا والجزائر، بعدما غاب اللاعب عن المعسكرات الأخيرة بسبب الإصابة، ونال إمام عاشور ثقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الأهلى خاصة في مواجهة المصري البورسعيدي الافتتاحية لبطولة الدوري، بعدما قدم مساهمتين في أهداف الأهلى الأربعة باللقاء.

وتراجع منتخب مصر مركزا واحدا في تصنيف الفيفا ليحتل المركز الـ 35 عالميا ويصبح خامس منتخب على مستوى إفريقيا خلف كل من المغرب والسنغال وتونس والجزائر على الترتيب.