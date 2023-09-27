شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يخاطب الكاف لتحديد موعد مباراتى السنغال بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة محمد كمال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمعرفة موعد مباراتي سيدات الفراعنة أمام السنغال في تصفيات إفريقيا بعدما ضرب أسود التيرانجا موعدا مع مصر التي تجاوزت جنوب السودان، وذلك ليتحدد طرفي المواجهة المرتقبة في الدور المقبل.

وتأهل منتخب مصر للسيدات لهذا الدور بعدما جدد فوزه على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما باستاد السلام، فى إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر سامية آدم وحالا مصطفى وسارة عصام (هدفين)، وكان منتخب مصر للسيدات نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد

خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.