آسياد هانغجو: أسطورة كرة الطاولة الصيني ما لونغ يودّع الألعاب بأفضل طريقة

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): ودع اسطورة كرة الطاولة الصيني ما لونغ الألعاب الآسيوية بأفضل طريقة من خلال قيادة بلده المضيف الى ذهبية الفرق الثلاثاء في آسياد هانغجو المقام حتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان وداع البطل الأولمبي خمس مرات للألعاب الآسيوية مثالياً لأن فوزه على الكوري الجنوبي غانغ هيون بارك بثلاث مجموعات نظيفة الثلاثاء منح بلاده ذهبية الفرق التي كانت السادسة له شخصياً في الألعاب الآسيوية خلال مسيرة حافلة.

وقال ابن الـ34 عاماً بعد ذلك إنه لن يشارك في منافسات الفردي في آسياد هانغجو، موضحاً "أن أتمكن من مساعدة الفريق معاً كان بالنسبة لي جزءاً جيداً جداً من المهمة هنا. بالطبع المنافسة لم تنتهِ هنا".

12 ذهبية

وأضاف الفائز بـ12 ذهبية على صعيد بطولة العالم "لا تزال هناك العديد من المباريات التي سيشارك فيها زملائي. آمل أنه إذا احتاجوا الى مساعدتي، أن أتمكن من مرافقتهم كشريك في التدريب بما في ذلك بعض الاستعدادات قبل المباريات".

وأردف "لا تزال أمامنا مسابقات أخرى بعد الألعاب الآسيوية. سأواصل الحفاظ على قدر معين من التدريب، لكن الأمر مختلف عما كان عليه سابقاً، وقد تكون هذه مشاركتي الأخيرة في الألعاب الآسيوية".