شكرا لقرائتكم خبر عن بداية رائعة لأول لاعب مغربي في مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نظم الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد حفل شواء عائلي للاعبيه وكادره وزوجاتهم وأطفالهم في ملعب كارينغتون للتمرينات يوم الأحد وذلك لرفع مستوى الترابط في الفريق.

ووفق التقرير كان الشواء من مكونات صحية، كما أقيمت فعاليات للأطفال من ضمنها قلعة نطاطة ورسم على الوجوه وشخصيات كرتونية.

وتم تنظيم الحدث قبل بضعة أسابيع، لكنه أقيم في أجواء إيجابية بعد الفوز على بيرنلي مساء السبت وقبل سحق كريستال بالاس في كأس الرابطة بثلاثية نظيفة في أول مشاركة بالتشكيلة للنجم المغربي الدولي سفيان إمرابط.

ووصف إمرابط بدايته في ملعب أولد ترافورد بـ«الأمسية المثالية» وأنه كافح طوال حياته ليرتدي قميص اليونايتد.

واستخدم تن هاغ لاعبه المعار من فيورنتينا في موقع يسار الدفاع ليعوض غياب سيرجيو ريجيلون، وقال أول لاعب مغربي يلعب في اليونايتد:«لعبت ساعة وكانت أمسية مثالية، اللعب هنا مدهش وكانت المدرجات ممتلئة وقلت للمدرب سألعب أينما تريدني حتى لو حارس مرمى. لعبت في يسار الدفاع لكن كانت لدي بعض الحرية للتحرك كثيراً في الوسط. سألعب حيثما يحتاجني الفريق، أفضل الوسط لكن إن اختار المدرب يسار الدفاع ألعب هناك، لست حالياً في أفضل لياقتي لأنني تعرضت لإصابة طفيفة قبل الموسم وأحتاج حالياً مشاركة كاملة بالمباريات كي أصل لقمة أدائي. الضغط كبير في ناد مثل مانشستر يونايتد لكنني أحبه وأحب الفوز وأحب تقديم المزيد للمشجعين». وكشف تقرير عن قيام الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالإتصال بإمرابط (27 عاماً) شخصياً كي يقنعه بسد فراغ رحيل هندرسون وفابينيو وجيمس ميلنر، وكاد كلوب أن يحصل على مبتغاه وطلب من إمرابط منحه 24 ساعة لكن النادي اشترى ريان غرافينبرش (21 عاماً) من بايرن ميونيخ مقابل 34.2 مليون استرليني لأنه رأى فيه خياراً أنسب على المدى البعيد.

وفي سياق متصل، عاد جناح الفريق البرازيلي أنتوني لإنجلترا ليقدم إفادته أمام لجنة التحقيق حول العنف المنزلي بحق صديقته السابقة جابرييللا كافالان. وشوهد أنتوني في مطار ساوباولو مع حقيبة سفر وحقيبتي يد مساء الثلاثاء بطائرة لإسبانيا أولاً ثم إنجلترا ، فيما نشرت صحيفة بيلد الألمانية تقريراً عن الإنجليزي جيدون سانشو منبوذ الفريق قالت فيه: إنه لا مجال لعودة الجناح الواعد لبوروسيا دورتموند بسبب عدم انضباطه.

ووفق تقرير بيلد، يشعر دورتموند بالقلق من استعادة سانشو لأنه لا يهتم بالحصول على قسط كاف من النوم بسبب إدمانه ألعاب الفيديو لوقت متأخر ولذا يحضر التمرينات بعد الموعد بشكل دائم كما يطلب التحليق بطائرة خاصة ويغيب يوماً أو يومين وأن استعادته ستخلق مناخاً غير مستقر في الفريق. ولا يرغب اليونايتد في إعارة سانشو بل بيعه مقابل 60 مليون يورو بعد شجاره مع المدرب تن هاغ وميزانية دورتموند لا تسمح بهذا بعد الإنفاق بقوة في الصيف بصفقات مارسيل سابيتزر ونيكلاس فلكرغ وفيلكس نميشا.