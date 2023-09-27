شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتزوج للمرة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تزوج الأسطورة البرازيلي رونالدو (47 عاماً) الملقب بـ«الظاهرة» للمرة الثالثة، في حفل أقيم بجزيرة إيبيزا الإسبانية، من خطيبته عارضة الأزياء سيلينا لوكس مساء الاثنين.

وأقيم الحفل في مكان قريب من منزل رونالدو، مالك نادي بلد الوليد الإسباني، ليتم تتويج 7 سنوات من علاقة البرازيلية سيلينا (33 عاماً) بنجم ريال مدريد وقطبي ميلان السابق. وقال الثنائي عبر منشور مطابق في حسابهما: «جمعنا العائلة والأصدقاء في حفل محدود، لكننا سنحتفل أسبوعاً».

وحضر الحفل زميل رونالدو السابق في الريال خوليو باتيستا، وسيمضي رونالدو وسيلينا شهر العسل في جمهورية الدومينيكان.

أول المهنئين للثنائي كانت زوجة رونالدو الأولى ميلين دومينيغيز وكتبت لاعبة الكرة السابقة: «سعيدة لأجلك، ليحميك الله دوماً ويطيل عمرك».

وكان بطل العالم السابق نظم حفل زواج في 2005 من عارضة الأزياء دانييللا سيكاريللي في قلعة فرنسية، لكن قيل بعدها إنهما لم يصبحا زوجين رسمياً لأنهما لم يكونا قد أكملا معاملات الطلاق مع شريكيهما السابقين.

وانفصل رونالدو عن سيكاريللي بعد 3 أشهر من دفع فاتورة الحفل وقالت حينها العارضة إن رونالدو لم يكن مخلصاً لها.

ولدى رونالدو ابن يحمل اسمه (رونالدو 23 عاماً) من زوجته الأولى ميلين ولديه بنتان ماريا صوفيا (14 عاماً) وماريا أليس (12 عاماً) من زوجته الثانية ماريا.

وكشف رونالدو عن إجرائه عملية تعقيم بعد اعترافه بأبوته لألكسندر (17 عاماً) في ديسمبر 2010 بعد علاقة مع نادلة تدعى ميشيل أوميزو.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رونالدو عن سبب اختيار الجزيرة لإقامة الحفل: «جاء ليتزوج في الجزيرة لأنه يحبها ومهمة بالنسبة إليه».

ووفق التقرير يخطط العريسان لإقامة حفل يوم الجمعة يضم 400 ضيف في منزل النجم، الذي اعتزل في 2011 بعد مسيرة حافلة، في كالا خوندال.

ويتابع الظاهرة الكثير من مشجعيه حتى الآن وكشف أحدهم مؤخراً أن رونالدو سجل 90 هدفاً من مراوغة الحارس وعند سؤاله عما إذا كان سيدرب مستقبلاً أجاب الظاهرة الذي اشترى نادي كروزيرو البرازيلي مؤخراً: «أفضل شراء الفرق ولا أتدخل في اختيار التشكيلة، أنا رجل يحب كرة القدم، لكن فكرة أن أكون مدرباً تقتلني لأنها مهنة أسوأ من مهنة اللاعب. أنت كلاعب تلعب وتعود للمنزل، لكن كمدرب هناك 25 لاعباً يريدون تخريب عملك. التدريب ليس لي مطلقاً، لكن لا نكن سوى الاحترام والتقدير للمدربين».