شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يتعاقد مع كاظم رعد وأحمد جلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي، عن تعاقدها مع اللاعبين كاظم رعد من فريق القوة الجوية وأحمد جلال من فريق نفط البصرة لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الموسم الجديد.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الزوراء في بيان مقتضب، أن «كاظم رعد وقع على كشوفات الزوراء قادماً من القوة الجوية 3 مواسم».

وكان اللاعب كاظم رعد، وهو من العناصر الشابة التي تفوقت مع منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في أوزبكستان منتصف العام الحالي، كما شارك أيضاً في مونديال الأرجنتين تحت 20 عاماً، فضلاً عن ذلك فإنه مثل المنتخب الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية التي جرت مؤخراً بالكويت.

وفي ذات السياق، تعاقدت إدارة الزوراء مع اللاعب أحمد جلال قادماً من فريق نفط البصرة.

وذكر بيان آخر للمكتب الإعلامي للنادي، أن «اللاعب أحمد جلال وقع مع إدارة الزوراء لموسمين قادماً من فريق نفط البصرة».