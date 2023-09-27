شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمهن يهدد برفع دعوى ضد نابولي لسخريته منه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يفكر النجم النيجيري فكتور أوسيمهن، نجم نابولي حامل لقب الـ«سيري أي» في رفع دعوى قضائية بحق النادي، وذلك بعد نشره حساب النادي الرسمي في تطبيق تيك توك يوم الثلاثاء مقطع فيديو يسخر من إهداره التسجيل من ركلة جزاء الأحد أمام بولونيا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

كان إهدار الركلة غريباً ونادراً من النيجيري (24 عاماً) خصوصاً أن في جعبته 62 هدفاً في 107 مباريات بقميص الفريق وأرفق الشريط بتعليق «أعطني ركلة جزاء رجاء» قبل أن يهدر اللاعب الركلة.

وقال وكيل أعمال أوسيمهن، روبرتو كاليندا، إن اللاعب يفكر في رفع دعوى قانونية ضد النادي بسبب الشريط الذي تم مسحه لاحقاً، وكتب: «ما حدث اليوم من موقع النادي الرسمي غير مقبول، حقيقة جدية تسبب ضرراً جسيماً للاعب وتضيف مزيداً من المعاناة للفتى الذي عانى في الفترة الأخيرة انتقادات الصحف والأخبار الزائفة. نحتفظ بحق اتخاذ إجراء قانوني وأي إجراء آخر لحماية فكتور».

واستبدل المدلاب غارسيا النجم النيجيري في وقت متأخر من المباراة بحثاً عن الفوز وأظهر الهداف امتعاضه أمام الكاميرات من قرار المدرب، وكتب المقدم البريطاني بيرس مورغان، مشجع أرسنال، بعد مشاهدة الفيديو: «لا تتحمل هذه المعاملة السيئة فكتور أوسيمهن، تعال بدلاً من هذا لأرسنال».

ولن يساعد ما حصل في النادي الإيطالي في المحافظة على نجمه المرتبط بعقد معه حتى 2025.

وفي سياق متصل، يواجه أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي بعد عام من حصد لقب الـ«سيري أي» تحقيقاً من السلطات الإيطالية بدعوى وجود مغالطات في الحسابات، ويتعلق التحقيق بشكل خاص بصفقة أوسيمهن (74 مليون استرليني ) من نادي ليل الفرنسي في يوليو 2020.

وباع نابولي 4 لاعبين في الفريق مقابل 17 مليون استرليني فقط، منهم 3 من لاعبي الأكاديمية إلى جانب الحارس الرديف أوريستيس كارنيزيس إلى ليل كي يشتري أوسيمهن، لكن المبلغ لا يشكل سوى ربع صفقة صاحب القميص رقم 9.

ووفق التقرير، فتح مكتب المدعي العام في العاصمة روما التحقيق بحق الرئيس لورينتيس وتم إبلاغ مكتب المدعي العام بمدينة نابولي.

وأسهم أوسيمهن بشكل لافت في فوز نابولي باللقب بعد صيام 30 عاماً الموسم الماضي بتسجيله 26 هدفاً في 32 مباراة وجذب اهتمام أندية كبيرة في الصيف، لكن نابولي تمسك به وحدد 150 مليون استرليني سعراً له.

ودشن الفريق حملة الدفاع عن اللقب بشكل هزيل إذ لم يحقق الفوز سوى مرتين من 5 جولات كما تردد عن وجود خلاف بين أوسيمهن والمدرب رودي غارسيا الذي خلف سباليتي بعد رحيله لتدريب المنتخب الإيطالي.