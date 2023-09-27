"فيه حاجة لله".. عبد الحفيظ يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق رأيه في انتقال إمام عاشور إلى الأحمر وأشار إلى أنه رحل بدون أي مشاكل مع المدير الفني.

قال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أنا اشتغلت مع 19 محطة تدريبية، منهم 3 اتكرروا و 16 مدرسة، عمري ما كان عندي مشكلة مع حد".

تابع: "من أول يوم بقعد مع المدير الفني أقوله دي اختصاصاتي ودي اختصاصاتك ومع الشغل بيكون فيه مساحة ثقة".

أضاف: "مش هغير سياسية الأهلي عشان مدرب، هي ثوابت انت هتمشي عليها، مكنش عندي مشكلة واحدة مع كولر".

اختتم عبد الحفيظ: "إمام عاشور واحد من لاعيبة النادي الأهلي، وإحنا منتظرين منه أكثر، أكيد الولد ده فيه حاجة لله عشان جيه الأهلي، بار بوالدته".

يذكر أن إمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي من ميتلاند الدنماركي، في يوليو الماضي 2023.