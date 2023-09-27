"قلت لـ أوسوريو أبعدني".. عبدالواحد السيد يكشف ما حدث قبل مواجهة أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن التفاصيل الأخيرة قبل مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الأبيض أمام أرتا سولار، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج الماتش: "في وعود من الناس اللي جايه في الانتخابات هيبقى في تدعيمات وتخطينا فترة صعبة، ومحدش حاسس بها من الجمهور عدينا جزء كبير منها، لاعيبة الزمالك قادرة أنها ترد في الملعب".

وأضاف: "طبيعي الناس تكون قلقانه وتخطي عقبة أرتا سولار هترجع الثقة للاعيبة، معنديش مشكلة الفريق يخسر كرة وطالما فني مش هطلع اتكلم".

وواصل: "مش لازم اتخانق مع الحكام واقف على الخط اتخانق دي مش شغلة مدير الكرة لازم نرتقي ونروح في حتة تانية، وأوسوريو قالي تحب تتكلم في الفنيات وتتداخل معانا قولتله لا أبعدني عن النقطة دي، والنهاردة اجتمعت بأوسوريو والفترة الجاية الدنيا هتتغير ، والجهاز المعاون من أكفأ العناصر".

وواصل:"عواد كان مصاب الفترة الماضية وهيكون له دور كبير جدا الفترة المقبلة والجهاز المعاون بيتكلم في كل النقاط لكن في النهاية القرار الأول والأخير للجهاز الفني ،تركيز أسورويو مع والدته بسبب مرضها أثر عليها".

وأتم: "حاولنا نخلي التذكرة 40 جنيه لكن قالوا الحد الأدنى 60 جنيه وموحدة فمنفعش المحاولة".