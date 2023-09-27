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الاتحاد الدولى للسلة يختار ثنائى مصرى لمعسكر المواهب الشابة FIBA

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القاهرة - سامية سيد -  

اختار الاتحاد الدولى للسلة لاعبتين مصريتين للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولى "FIBA"، الذى يضم 45 موهبة شابة فى المعسكر الذى يقام فى رواندا خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجارى، واللاعبتان المصريتان هما ملك أحمد لاعبة سلة الصيد وهيا الحلوانى لاعبة سلة سموحة.

 

وسبق واختار الاتحاد الدولى اللاعب المصرى أنس محمد عبد المطلب للمشاركة في معسكر  المواهب الشابة كما تم اختياره ضمن افضل 5 لاعبين فى للمعسكر الذى ضم 55 لاعب وأقيم فى مالى.

 

 

من ناحية اخرى أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة، بينما الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بمنافسات البطولة. 

 

 

ووقع الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بجانب فرق  ونادى السيب وفريق دينامو والاهلى القطري 

 

بينما يقع الأهلى فى المجموعة الرابعة بجانب فرق مجد طنجة و بيروت وطنجة والاتحاد الليبى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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