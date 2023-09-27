الزمالك يعلن جاهزية أحمد فتوح للتواجد بقائمة مباراة أرتا سولار

وانتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم وخاض الفقرات الفنية، بعد أن انتهى أمس من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني في الفترة الماضية.

كما تواجد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في مران الفريق صباح اليوم بعد حصوله على راحة من مران الأمس، بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في مفصل الركبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وخضع عبد المجيد لفحوصات الطبية، والتي أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي، وخاض فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.