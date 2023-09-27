شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية أحمد فتوح للتواجد بقائمة مباراة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية .
وشهد مران الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء مشاركة أحمد فتوح في التقسيمة الفنية بالكامل بعد الاطمئنان على حالته.
وأعلن نادى الزمالك تماثل أحمد فتوح للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها أسفل عضلات البطن، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.
وانتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم وخاض الفقرات الفنية، بعد أن انتهى أمس من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني في الفترة الماضية.
كما تواجد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في مران الفريق صباح اليوم بعد حصوله على راحة من مران الأمس، بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في مفصل الركبة خلال مشاركته في مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
وخضع عبد المجيد لفحوصات الطبية، والتي أثبتت قدرته على المشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي، وخاض فقرات مران اليوم بعد الاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.
فيما عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريبات اليوم شهدت التأكيد على أهمية مباراة آرتا سولار وضرورة التعويض بعد نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، وطالب المدير الفني الكولومبي من اللاعبين ضرورة التركيز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
وشرح أوسوريو بعض الأدوار الفنية للاعبين داخل الملعب، ووجه المدير الفني التعليمات للاعبي كل مركز، وشدد على عدم اغفال الواجبات الدفاعية أمام أرتا سولار خاصة أن الزمالك مطالب بالحفاظ على نظافة شباكه مع تسجيل أكثر من هدفين.
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