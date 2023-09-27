شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الأولى.. بترول أسيوط والاتصالات متصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعدما أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين "القسم الثانى أ" مساء الثلاثاء.

صدارة مشتركة

ويتصدر فريق بترول أسيوط ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، بالتساوى مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصاحب الثلاثة نقاط.

ترتيب جدول دورى المحترفين

1 بترول أسيوط 3 نقاط

2 الاتصالات 3 نقاط

3 بتروجت "3 نقاط"

4 وادى دجلة "3 نقاط"

5 حرس الحدود "3 نقاط"

6 غزل المحلة "3 نقاط"

7 طنطا "3 نقاط"

8 القناة "نقطة"

9 بروكسى "نقطة"

10 النجوم "نقطة"

11 مكادى "نقطة"

12 السكة الحديد "نقطة"

13 لافيينا "نقطة"

14 مصر المقاصة "بدون نقاط"

15 راية "بدون نقاط"

16 جمهورية شبين "بدون نقاط"

17 أبو قير للأسمدة "بدون نقاط"

18 دكرنس "بدون نقاط"

19 النصر للتعدين "بدون نقاط"

20 أسوان "بدون نقاط"