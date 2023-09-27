شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينفرد بتفاصيل تقرير الحكم أمين عمر عن مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، لـ ”الخليج 365” تفاصيل تقرير الحكم الدولي أمين عمر بشأن أحداث مباراة الزمالك والمقاولون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لدورى نايل.

وكشف المصدر أن أمين عمر لم يخضع للتحقيق في لجنة الحكام، حتى الآن، وكل ما قام به هو تقديم تقريره للجنة الحكام أمس الثلاثاء، والذي تضمن عدم الاعتراف بوجود خطأ في تطبيق القانون بشأن ضربة الجزاء التي طالب بها الزمالك وأوصى بصحتها حكم الفار.

وأوضح المصدر أن تقرير أمين أكد أن رؤيته للعبة أن حركة يد مدافع المقاولون طبيعية، ولم تتجاوز جسده لتمنع الكرة، مقرا بعدم احتساب الكرة لمسة يد من الأساس، وبالتالي لم يتطرق لكونها داخل أو خارج منطقة الجزاء.

تقرير أمين عمر أدان أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك والذي تعدى لفظيا على الحكم المساعد، بينما أشاد بالتزام الفريقين على أرض الملعب والروح الرياضية الكبيرة من الطرفين قبل واثناء وبعد المباراة.

وكان الزمالك قد طالب بإعادة مباراته مع المقاولون لوجود خطأ في تطبيق القانون من أمين عمر.